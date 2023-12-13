Üye Girişi
Haberler

Yalova Üniversitesi'nin akademik yılı açılışının ilk dersi Prof. Dr. Hacısalihoğlu'ndan

Güncelleme:
Abone Ol

Yalova Üniversitesi'nin akademik yılı açılışının ilk dersi Prof. Dr. Hacısalihoğlu'ndan Hacısalihoğlu: "Yine barbarlık hortladı, 21. yüzyılda bir soykırımın yaşandığına tanıklık ediyoruz" Yalova Üniversitesi 2023-2024 akademik yılının ilk dersini veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof.

Yalova Üniversitesi'nin akademik yılı açılışının ilk dersi Prof. Dr. Hacısalihoğlu'ndan

Hacısalihoğlu: "Yine barbarlık hortladı, 21. yüzyılda bir soykırımın yaşandığına tanıklık ediyoruz"

YALOVA - Yalova Üniversitesi 2023-2024 akademik yılının ilk dersini veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "21. yüzyılda bir soykırımın yaşandığına tanıklık ediyoruz. Bilim nasıl bir baskılama altında ki bunu çözememiş. Teknolojik buluşlar nasıl olmuş da insanlığın ilerleyişini toplumsal anlamada katkısı büyük olmamış" dedi.

Yalova Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik yılının açılış töreninde, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, ilk dersi verdi. Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışı konuşmasını Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekapılı yaptı. Bahçekapılı, kuruluşunun üzerinden 15 yıl geçen üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ardından Türk Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, akademik yılın ilk dersi için kürsüye çıktı. Hacısalihoğlu, Yalova Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katılmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

Akademik yılın ilk ders konuşmasında İsrail'in Gazze şeridine yönelik yaptığı insanlık dışı saldırılara değinen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Size aslında yüreğimi açarak dertleşmek istiyorum. Bugün bu dersi aslında yeryüzünde bizler; bugün Gazze'de her şeye rağmen direnenler ve özelikle çocuklar veriyor. Bizim payımıza düşen, onların haykırdığı, onların tarihe not düştükleri o derslere tercüman olabilmek, oradan sonuçlar çıkarabilmek. Bunun sürdürebilir bir dünya düzeni olmadığını, bir kez daha altını çizerek, ayağa kalkmaktır" ifadelerini kullandı.

Gazze'de bir soykırım ve insanlık suçlarının yaşandığını anlatan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız, fazın, evrenin, iklimin adı nedir? Üniversite çatısı altındayız. 21. yüzyıldayız. Bilimin ve teknolojinin geldiği en yüksek seviyeyi tarif ediyoruz. Yapay zekayla, ışıltılı teknolojik buluşlarla, insanlık övüncünü yaşıyor ama ne olduysa, nasıl oluyorsa bu bilimin yakaladığı en üst seviye insanlığın ilerleyişini tarif etmesi, bunu en iyi anlatması gerekir. Barışın, huzurun, adaletin hakkın tesisi konusunda bir ilerleme olmadığını anlıyoruz. Yine barbarlık hortladı. 21. yüzyılda bir soykırımın yaşandığına tanıklık ediyoruz. Bilim nasıl bir baskılama altında ki bunu çözememiş. Teknolojik buluşların nasıl olmuş da insanlığın ilerleyişine toplumsal anlamada katkısı büyük olmamış. Gazze derslerinin çok derin anlamları var kuşkusuz. O dersi verenler Gazzeli, Filistinli çocuklardır derim. Onların ayrı bir yeri var. Filistin'de çocuk olmak başka bir şey."

Uluslararası topumdaki önemli kuruluşların Gazze'de yaşananlara karşı tutundukları tutumu eleştiren Hacısalihoğlu, "Uluslararası Adalet Divanı, bugün yaşananlara el koyamıyorsa, o yürekliliği gösteremiyorsa o tabelayı sökün. O binanın da anlamı yoktur. Tıpkı küresel anlamda Birleşmiş Milletler çatısı altında olduğu gibi. Bugüne kadar hep söylüyoruz, hangi mazlumun sorununu çözebilmiştir? Ne zaman zalimin hükmünü durdurabilmiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Hacısalihoğlu, "Koca dünya 1 yana 5 aktör bir yana. O şimdi 1'e de düşmüştür" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Hacısalihoğlu, ABD'de 3 rektörün Gazze'de yaşananlara verdikleri tepki yüzünden hedef tahtasına konulduğunu da sözlerine ekledi.

İlk dersin ardından Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'na Vali Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Bahçekapılı hediyeler takdim etti.

Program başarılı akademik personellere teşekkür belgelerinin takdimi ve cübbe giyme töreniyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yalova Dünya Gazze Uluslararası İlişkiler Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu? BUGÜN (13 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 13 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi? Dünkü Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Kopenhag maç sonucu kaç kaç, son durum ne? Bugün okullar tatil mi? Bugün (13 Aralık) okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title