Yalova Teşvikiye'de sağanak sonrası 5 katlı apartman boşaltıldı

Yalova Teşvikiye'de sağanak sonrası 5 katlı apartman boşaltıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, Armutlu ilçesi ile Esenköy ve Teşvikiye beldelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki 5 katlı apartmanın bahçesinde 3,5 metre derinliğinde çökme meydana gelince bina boşaltıldı, 16 daireli binada 6 daire tahliye edildi.
TEŞVİKİYE'DE 5 KATLI BİNA BOŞALTILDI
Yalova'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, Armutlu ilçesi ile Esenköy ve Teşvikiye beldelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bahçesinde şiddetli yağış nedeniyle 3,5 metre derinliğinde çökme oldu. İhbarla bölgeye gelen ekipler binayı boşaltıp, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşananları anlatan bina sakini Hakan Öner, "Sabah saat 05.00 sıralarında bahçede çökme meydana geldi. Bahçenin altından boru geçiyordu, tahliye borusu var. İçten su vurunca onun baskısıyla çökme yaşandı. 16 dairenin bulunduğu binada 6 daire boşaltıldı. Diğer daireler zaten boştu" dedi.
Haber-Kamera: Zehra Baykal YILDIZ/ Bursa,