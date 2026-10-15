Yalova Teşvikiye'de sağanak sonrası 5 katlı apartman boşaltıldı

TEŞVİKİYE'DE 5 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Yalova'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, Armutlu ilçesi ile Esenköy ve Teşvikiye beldelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bahçesinde şiddetli yağış nedeniyle 3,5 metre derinliğinde çökme oldu. İhbarla bölgeye gelen ekipler binayı boşaltıp, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşananları anlatan bina sakini Hakan Öner, "Sabah saat 05.00 sıralarında bahçede çökme meydana geldi. Bahçenin altından boru geçiyordu, tahliye borusu var. İçten su vurunca onun baskısıyla çökme yaşandı. 16 dairenin bulunduğu binada 6 daire boşaltıldı. Diğer daireler zaten boştu" dedi.

Haber-Kamera: Zehra Baykal YILDIZ/ Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı