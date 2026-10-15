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Yalova Kadıköy'de mobilya imalathanesi yangını yaklaşık 1 saatte söndürüldü

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Yalova Kadıköy'de mobilya imalathanesi yangını yaklaşık 1 saatte söndürüldü
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Yalova'nın Kadıköy beldesi Özden Mahallesi'nde bulunan mobilya imalathanesinde saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken imalathane kullanılamaz hale geldi; soruşturma başlatıldı.

YALOVA'da bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürdü. İmalathane kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy beldesi Özden Mahallesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde bugün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İmalathanede, mobilya ürünleri ve kimyasal maddelerin bulunması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, imalathane kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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