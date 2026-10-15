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Yalova Kadıköy beldesinde mobilya imalathanesi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Yalova'nın Kadıköy beldesinde Özden Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mobilya ürünleri ve kimyasal maddelerin etkisiyle büyüyen yangın sonrası imalathanede hasar oluştu; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yalova'nın Kadıköy beldesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Özden Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İmalathanedeki mobilya ürünleri ve kimyasal maddelerin de etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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