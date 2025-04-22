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Yalova'daki Balıkçı Barınağı Çökme Riski Taşıyor

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Yalova Merkez Balıkçı Barınağı'nda devam eden çökme sorunları nedeniyle Jeoloji Mühendisleri Odası riskleri raporladı. Kıyı yapısının güvenilirliği için acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Yalova'da çöken balıkçı barınağı risk taşıyor

YALOVA - Yalova Merkez Balıkçı Barınağı'nda uzun yıllardır devam eden ve son zamanlarda artan çökmeyle ilgili Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan raporda kıyı yapısının mevcut haliyle hem kullanıcı güvenliği hem de yapısal bütünlük açısından risk taşıdığı bildirildi.

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası, kent merkezinde bulunan ve uzun yıllardır yavaş yavaş çöken balıkçı barınağında teknik heyetle birlikte inceleme gerçekleştirmişti. Yapılan inceleme sonrasında teknik rapor hazırlandı. Raporda, "Yalova Balıkçılar İskelesi çevresindeki kıyı yapısı, mevcut haliyle hem kullanıcı güvenliği hem de yapısal bütünlük açısından risk taşımaktadır. Bölgenin yeniden planlanması ve mühendislik esaslarına uygun şekilde onarılması için acilen kapsamlı bir jeoteknik etüt yapılmalı, yukarıda belirtilen önlemler ivedilikle hayata geçirilmelidir" denildi.

Raporda ayrıca sorunun sağlıklı bir şekilde çözümlenmesi için mühendislik önerilerinde de bulunuldu. Bölgede zemin etütleri, jeofizik ölçümler, zemin iyileştirme projeleri, kıyı tahkimatının güçlendirilmesi ve drenaj sistemlerinin yapılması önerildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Güncel
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