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Yalova'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Uysal (51), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Uysal (51), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Yalova-İzmit karayolu Taşköprü Beldesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Uysal'a, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 ABK 196 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Uysal, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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