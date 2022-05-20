Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı - Haberler

Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde dere yatağının yönünün değiştirilmesi nedeniyle yaşamları tehlikeye giren su kaplumbağaları, 3 gün süren çalışmalar neticesinde Armutlu Göleti'ne taşındı.

Koru beldesinde 2017 yılında meydana gelen sel sonrasında ıslah çalışmalarına başlanan Değirmendere'de suyun Marmara Denizi'ne kavuştuğu alanda yön değişikliği yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki su kaplumbağalarının yaşanan durumdan etkilenmemesi için harekete geçti. Yüzlerce kaplumbağanın yaşam alanına su akışının kesilmesi nedeniyle ekipler, yeni bir yer belirlemek için çalışma gerçekleştirdi. İncelemeler sonucu Armutlu ilçesinde bulunan bir gölet hayvanların yeni yaşam alanı olarak belirlendi. Tespitin ardından yaklaşık 10 kişilik ekip eski dere yatağındaki kaplumbağaları 3 günlük bir çalışmayla topladı. Ekipler topladıkları 325 kaplumbağayı yeni yaşam alanlarına nakletti.

"Hayvanların yok olması engellenmiş oldu"

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Yalova İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, "Doğadaki yaşam alanlarının korunması, kontrol altında tutulması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için bir takım çalışmalar yapmaktayız. Bu yaptığımız çalışmalardan birisi de Koru beldesindeki dere yatağında çalışma nedeniyle burada yaşayan hayvanların başka bir yere nakli söz konusuydu. Bunun için arkadaşlarımızla Yalova'da bütün alanları inceleyerek Armutlu ilçesindeki bir sahayı tespit ettik. Onların yaşam alanlarına da uygundur. 325 kaplumbağanın alana naklini gerçekleştirdik. Böylece bu hayvanların yok olması engellenmiş oldu. İleriki zamanlarda da izlemelerimiz devam edecek. Bu çalışmalarla doğanın sürdürebilirliğinin sağlanması gerçekleşmiş olacaktır" dedi.