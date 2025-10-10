Yalova'da Tehlikeli Sürüşe 9 Bin Lira Ceza
Yalova Emniyet Müdürlüğü, KGYS kameralarıyla tehlikeli sürüş yapan otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası uyguladı.
Yalova'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası kesildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık kara yolundan merkez istikametine hareket eden otomobilin trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediğini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla tespit etti.
Ekipler kimliğini belirlediği otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira idari para cezası uyguladı.
Otomobile ait araç içi kamerasındaki görüntüde, sürücünün defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar yer aldı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel