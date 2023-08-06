Yalova'da Otomobil Yol Kenarındaki Bariyerlere Çarptı

YALOVA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra savrularak yağmur suyu kanalına düştü. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yalova- İzmit karayolunda meydana geldi. İzmit istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 EIG 47 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine gelen itfaiye görevlileri demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücüyü çıkartarak, sağlık görevlilerine teslim etti. Ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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