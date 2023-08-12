Yalova'da Motosiklet Kazası: Toprağa Verildi

Motosikletlinin öldüğü kazada, hafif ticari aracın sürücüsü meclis üyesinin diğer oğlu çıktı (2)

Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletli Yalçın Pehlivan (59), Yalova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kabaklı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Pehlivan'ın eşi Gülten Pehlivan (55) ve yakınları, cenazede gözyaşı döktü. Kazada motosikletin arkasında bulunan ve tedavisinin ardından taburcu olan Murat Türk'ün (39) Pehlivan'ın damadı olduğu belirtildi.

CHP'DEN BELEDİYEYE ELEŞTİRİ

CHP Yalova Merkez İlçe Başkanı Erdem Doğancı, yaptığı yazılı açıklamayla kazaya karışan hafif ticari aracın, belediye iştiraklerine kiralık olduğunu iddia etti. Belediye araçlarının kısa süre içerisinde 2 farklı ölümlü kazaya karıştığını belirten Doğancı, "Ortada ne yazık ki bir ihmal veya göz yumma söz konusudur. İlgili makamlar altına araç verdiği personeli takip etmezse, kamuya ait araçların nerelerde kullanıldığını izlemezse, suçu aracı kullananlara indirgeyerek üzerindeki sorumluluktan kurtulamazlar. Özel firmalar dahi keyfi kullanımların önüne geçmek adına araç takip sistemleri kullanırken, kamu malını korumakla yükümlü makamlar bu basit sistemleri kullanmıyor mu? Kullanmıyor ise ihmal, kullanıyor ama yaptırımda bulunmuyorsa göz yumma söz konusudur. Her iki koşulda da kamu malına sahip çıkılmamaktadır. Yaşadığımız acı olaylar ile ilgili yetkililer, sorumlular hakkında inceleme yaparak soruşturma başlatmışlar mıdır? Söz konusu kazalar dışında belediyeye ait kamu araçları keyfi kullanılıyor mu? Bu kullanımların önüne geçmek için denetlemeler ne sıklıkla ve kimler tarafından yapılıyor? Yapılan denetlemeler raporlanarak gerekli caydırıcı veya cezai işlemler yapılıyor mu? Yaşadığımız acı olaylardan anladığımız kadarıyla tüm bu soruların cevabı 'hayır' olmasına rağmen biz yine de ilgilere soruyor ve göreve çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)