İzinli gününde ek işe giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Yalova'da ikamet eden 25 yaşındaki Bilal Kuluber bir otelde çalışıyordu. Genç adam, izinli olduğu gün ek işe gitmek için motosikletine bindi. Geçirdiği kazada hayatını kaybeden Kuluber'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

YAKINLARI, OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaza, Termal ilçesi Yenimalle'de meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Bilal Kuluber'in kontrolünü yitirdiği motosiklet, çınar ağacına çarptı. Kazada, Kuluber yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen yakınları, gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından Bilal Kuluber'in cansız bedeni, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EK İŞE GİDERKEN MOTOR KAZASI YAPTI

Bekar olan Bilal Kuluber'in, Termal ilçesinde bir otelde çalıştığı, bugün izinli olduğu için Yalova'da ek işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.