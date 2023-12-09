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Yalova'da kuvvetli yağış sonucu sel: 4 yavru köpek kurtarıldı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan kuvvetli yağış sonucu dere taştı ve çevredeki ev ve yollar su altında kaldı. Selde mahsur kalan 4 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte taşan derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. Selde boğulma tehlikesi geçiren 4 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Yalova için yaptığı sel, su baskını uyarılarının ardından sabah saatlerinde kentte etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çınarcık ilçesinde öğlen saatlerinde yağış etkisini arttırırken kırsal Kocadere Mahallesi'nde dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Dere taşması sonucu meydana gelen selde mahsur kalan 4 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sokak ve evlerde meydana gelen su baskınlarına maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yaşanacak olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürürken bölgede hasar tespit çalışmasına başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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