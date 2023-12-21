Yalova'da kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu yakalandı

Yalova'da bir villaya düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle uluslararası seviyede "rüşvet ve yolsuzluk" suçlarından aranan Irak uyruklu B.A. ile "rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık" suçlarından aranan M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli Yalova'da saklandıkları villada gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.