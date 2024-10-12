Yalova'da Kimyasal Sızıntı: 3 İşçi Oksijen Tedavisi aldı

YALOVA'da kimyasal üretim fabrikasının boru çatlağında amonyak ve metilamin sızıntısı meydana gelmesi sonucu 3 işçiye oksijen tedavisi uygulandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir boruda meydana gelen çatlaktan dolayı amonyak ve metilamin sızıntısı tespit edildi. Yaşanan sızıntı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sızan gaz, ekipler tarafından su ile apsorve işlemi yapılarak kısa sürede kontrol altına alındı. Sızıntıdan etkilenen 3 işçiye ise tedbir amaçlı oksijen tedavisi uygulandı.

Öte yandan, bölgeye tedbir amaçlı Bursa'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de yönlendirildi.