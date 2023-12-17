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Yalova'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı

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Yalova merkezli 4 ilde kendisini polis olarak tanıtarak 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan İ.B., Yalova'da planladığı milyonlarca liralık son vurgununu yapamadan suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YALOVA merkezli 4 ilde kendisini polis olarak tanıtarak 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan İ.B., Yalova'da planladığı milyonlarca liralık son vurgununu yapamadan suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yalova'da kendisini polis olarak tanıtan İ.B., telefonla aradığı S.T.?yi yolsuzluk olayı gerçekleştiğini, kasasındaki altınların banka görevlilerince çalındığını ve bankaya operasyon yapacaklarını, devletin bankaya el koyacağını söyleyerek kadının banka hesabında bulunan parayı teslim etmesini istedi. Durumdan şüphelenen S.T.?nin akrabaları olayı polise bildirdi.

YAKALANMA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Teknik takip başlatan polis ekipleri S.T.?nin, şüpheli İ.B. ile parayı teslim etmek üzere buluşma ayarlamasını istedi. Şüpheli İ.B. ile Gazi Paşa Caddesi'nde bulunan bir parkta buluşmak üzere sözleşen S.T. banka kasasında bulunan 1 milyon 100 bin TL olan 26 adet ata altın, altın kol saati, 25 gram külçe altın, 2 adet burma bilezik, 1 adet halka bilezik, 2 adet çift burma bilezik, 2 adet küpe ve 4 adet altın yüzüğü şüpheliye teslim edeceğini söyledi. Şüphelinin, parkta bekleyen S.T.?nin yanına geldiği sırada baskın yapan polis ekipleri, İ.B.?yi suçüstü yakaladı. Polis ekiplerinin şüpheli İ.B.?yi yakaladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

4 İLDE MİLYONLARCA LİRA VURGUN YAPMIŞ

Gözaltına alınan İ.B.?nin Yalova merkezli 4 farklı ilde 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yalova Haberler

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