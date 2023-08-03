Yalova'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

YALOVA'da sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı cip ise yoldan çıkarak takla attı. Kazada hatalı sollama yapan otomobildeki çift ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi Şenköy geçişinde meydana geldi. Sezai Selçuk (65) yönetimindeki 34 EMF 078 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen ve 34 EC 174 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı 34 EMA 679 plakalı cip ise yoldan çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, hatalı sollama yaparak kazaya neden olan sürücü Sezai Selçuk olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcu koltuğunda bulunan eşi Neriman Selçuk (64) ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kaza sırasında yoldan geçen Yalova Valisi Muammer Erol da yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOGRAFLI