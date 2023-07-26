Yalova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangına helikopter, arazöz ve personel müdahale etti.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Esenköy Yenimahalle mevkisindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı,1 su tankeri ve 21 personel müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.