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Yalova'da bir otelde çıkan yangın söndürüldü

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Oteldeki personel ve müşteriler tahliye edilirken, yangının elektrik trafosundan çıktığı belirlendi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

Kocadere mevkisindeki bir otelde yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Personelin ve müşterilerin tahliye edildiği oteldeki yangına, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.

Ekipler, kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Otelde hasara yol açan yangının, elektrik trafosundan çıktığı belirlendi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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