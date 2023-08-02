Yalova'da 92 yaşındaki kişi yangında ağır yaralandı

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangında 92 yaşındaki Y.T. ağır yaralandı.

Yangın saat 10.30 sıralarında Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıktı. Yangın sırasında evde tek başına bulunan Y.T. alevler arasında kalırken, komşuların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlerin arasından çıkardığı yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan Y.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.