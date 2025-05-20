Yalova'da 12 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Davasında Anne Yargılanıyor

Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın av tüfeğiyle, iddiaya göre o tarihte aynı yaştaki arkadaşı F.B. tarafından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin, ağır ceza mahkemesinde yeniden açılan davada, F.B'nin annesinin yargılanmasına başlandı.

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Serpil B. Trabzon'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sisteminden katıldı.

Ölen Kerem Karakaya'nın annesi Rahime, babası Halil Karakaya, avukatları Şermin Tankut, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen sanık Serpil B, olay günü uyuduğu sırada silah sesi gelince dışarı çıktığını ve Kerem Karakaya'yı yerde yatarken gördüğünü öne sürdü.

Tüfeği yaban hayvanları için dolu halde tuttuğunu anlatan sanık, oğlu F.B. ile Kerem Karakaya'nın aralarının iyi olduğunu, oyun oynarken silahın ateş aldığını iddia etti.

Bilirkişi raporundaki, F.B'nin kurma işlevini yerine getiremediği için tüfeği kullanamayacağı bilgisinin sorulması üzerine sanık, Karakaya'nın görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürüldüğü iddiasını yalanladı.

Tanık olarak dinlenen, 7 yıl önce Termal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli H.Ç'yi dinleyen mahkeme, olaydan sonra taziye için gittiği ailenin evinde kendini "Altan komutan" olarak tanıttığı ve delilleri kararttığına yönelik ifadeleri ise reddetti.

Aile avukatı Şermin Tankut, sanığın tutuklanmasını, olay yerinde tatbikat yapılması ve olay sırasında bölgede olan tanıkların dinlenmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı ise dosyaya müdahil olma ve sanığın tutuklanması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

-"Dosyanın sonunda tek tutuklu, tek sanık, tek ceza olmayacak. Ceza yağacağına inanıyorum"

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan aile avukatı Tankut, duruşmadan memnun kalmadıklarını belirterek, gelmeyen tanıkların olduğunu söyledi.

Mahkemenin, sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verdiğini hatırlatan Tankut, "Bizim dosyada en önemli delilimiz olan T.B'nin telefon, HTS kayıtları. T.B'nin rızasıyla ancak alınmasına karar verildi ki bu dosyanın gidişatını değiştireceğine inanıyoruz. Netice itibariyle biz memnun değiliz. Hiçbir kimse tutuklanmadı, R.B. zaten gelmedi. F.B. gelmedi, tanık olarak dinlenmedi. Umarız ikinci duruşmada tanıklar dinlenir ve hak, adalet yerini bulur, Serpil B. tutuklanır. Bununla birlikte olayda farklı kişiler olduğundan şüpheliyiz. Ben inanıyorum ki dosyanın sonunda tek tutuklu, tek sanık, tek ceza olmayacak. Ceza yağacağına inanıyorum." diye konuştu.

Annesi Rahime Karakaya ise, "Adalet istiyorum, çocuğumun kanı yerde kalmasın, tutuklansınlar. Çocuğumun katili dışarıda gezmesin. Hiç hoşuma gitmedi, tutuklanma kararı verilmedi. Çok üzgünüz." şeklinde konuştu.

Olay

Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de aynı yaşta olan arkadaşı F.B'nin evine giden Kerem Karakaya (12), evin önünde başından tüfekle vurularak yaşamını yitirmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle F.B. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

F.B'nin annesi Serpil B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, tutuksuz yargılanan anne Serpil B'nin yargılandığı dava devam ederken, Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı "kasten öldürme" şüphesi üzerine Serpil B. ve olay sırasında evde bulunan kardeşi R.B. hakkında soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Serpil B'nin tespiti mümkün olmayan bir nedenden tüfekle ateş etmek suretiyle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.