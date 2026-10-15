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Yalova Çınarcık'ta sağanakta mahsur kalan bekçi kepçeyle kurtarıldı

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Yalova Çınarcık'ta sağanakta mahsur kalan bekçi kepçeyle kurtarıldı
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Yalova'da dün akşamdan beri süren sağanak caddelerde su birikintilerine yol açtı, Armutlu'da bir sitenin istinat duvarı çökerek ev ve iş yerlerini su bastı. Çınarcık Esenköy'de arıtma tesisinin bekçi kulübesinde mahsur kalan kişi kepçeyle kurtarıldı.

Yalova'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde ve ilçelerde dün akşamdan beri devam eden sağanak sonucu caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle Armutlu ilçesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışması başlattı.

Yağışın ardından derelerden gelen çamur nedeniyle denizin kıyı kesimleri kahverengiye büründü.

Bekçi kulübesinde mahsur kalan kişi kepçeyle kurtarıldı

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu arıtma tesisinin bekçi kulübesinde bir kişi mahsur kaldı.

Bölgedeki duruma kendi kepçesiyle müdahale eden Mert Yavuz, bekçinin yardımına koştu.

Yavuz, çevresi suyla kaplanan kulübedeki bekçiyi kepçeyle bulunduğu yerden alarak güvenli alana ulaştırdı.

Bölgede sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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