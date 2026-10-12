Yalova Çınarcık Koru'da bisikletle yaklaşık 2 metreden düşen kişi yaralandı

Yalova Çınarcık Koru'da bisikletle yaklaşık 2 metreden düşen kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bisikletle yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bisikletle yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.
Koru beldesinde bisiklet kullanırken dengesini kaybeden N.B. (76), sahil yolunun alt kısmına düştü.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden kurtarılan N.B, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA