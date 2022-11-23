Yaklaş 2030, Co-Art Co-Act | Murat Germen: Yerel kültürü sahiplendiğin zaman 'ulusalcılık'la suçlanıyorsun

Özyeğin Üniversitesi, "Küresel Sorunların Çözümü için Sanat Ne Yapabilir?" sorusu ile hayat bulan 'Yaklaş 2030 | Co-Art Co-Act' projesini basın mensuplarına anlattı.

Sergide kendi eseri de bulunan fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Murat Germen, projeden bahsederken 'yerel kültüre' ilişkin önemli bir vurgu yaptı.

Germen, "Yerel kültürü sahiplendiğin zaman ulusalcılıkla suçlanıyorsun, bunu siyasal bir meseleye dönüştürmek doğru değil" görüşünü dile getirdi.

Germen, projede bulunan kendi eserini anlatırken şunları söyledi;

"Dünya üzerindeki her şehir aynılaşmaya başladı, küreselleşmek demek bu değil. Yerel kimlikler kaybolmaya başlıyor ve enteresandır ki yerel kimliğin bir parçası olan insanlar da bir sorun olmadan bu durumu kabulleniyorlar. Sahiplenmiyorlar, çünkü sahiplenmek ulusalcılık gibi şeylerle suçlanmaya yol açıyor. Halbuki insanın kendi kültürünü sahiplenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bunu siyasal bir meseleye dönüştürmenin doğru olmadığını düşünüyorum, bu kültürel bir meseledir."