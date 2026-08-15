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Kapuzbaşı Yolu Güvenli Hale Getirildi

Kapuzbaşı Yolu Güvenli Hale Getirildi
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Yahyalı'da Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda 45 kilometrelik güzergahta 10 ton boya kullanılarak çizgi çalışması tamamlandı. 2 milyon liralık yatırımla yol, gece seyahatleri için daha güvenli hale getirildi.

Yahyalı ilçesinde, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleştirilen çizgi çalışması tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ulaşımı sağlayan yolda çizgi çalışması yapıldı.

Yaklaşık 45 kilometrelik güzergahta yapılan çalışmalarda 10 ton boya kullanıldı.

Kapuzbaşı yolu, 2 milyon liralık çalışmayla özellikle gece seyahatleri için daha güvenli hale getirildi.

Kaynak: AA
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