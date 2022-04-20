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Yaban yaşamı foto kapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yaban yaşamı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğa hayatına yerleştirilen foto kapanlara yansıdı.

Yaban yaşamı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğa hayatına yerleştirilen foto kapanlara yansıdı.

DKPM tarafından Türkiye'deki doğa yaşamını gözlemlemesi için Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen foto kapanlar, yaban hayatını görüntüledi. Foto kapanlara takılan domuzların, ayıların, tavşanların ve kurtların görüntüsü dikkat çekti. DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaban hayatından kısa kesitler, yüzlerce beğeni aldı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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