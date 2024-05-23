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Yaban hayvanları fotokapana yansıdı

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Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü tarafından Aladağlar Milli Parkı'nda yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında kaydedildi.

Yaban hayvanları fotokapana yansıdı

NİĞDE - Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatının izlenmesi amacıyla Aladağlar Milli Parkında birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlar yaban hayvanlarını doğal ortamlarında kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Aladağlar Milli Parkı bölgesinde farklı noktalara fotokapan yerleştirildi. Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları belirleniyor.

Farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlar yiyecek arayan yaban domuzunu, dağ keçilerini, tilki ve keklik görüntülerini kayıt altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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