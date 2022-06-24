Xi, Brıcs'e Zorlukların Üstesinden Gelmek Amacıyla İşbirliği ve Kalkınma Çağrısında Bulundu

Xi, açıklamalarını 14. BRICS Zirvesi'nde video bağlantı aracılığıyla yaptı.

Xi, Kovid-19 pandemisinin ve Ukrayna krizinin toplam etkisinin dünya genelindeki ülkelerin gelişimine gölge düşürdüğünü, bunun yükünü de yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin taşıdığını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, BRICS ülkelerini, endüstriyel ve tedarik zincirlerinin bağlantısını artırmak amacıyla yeni platformlardan tam olarak yararlanmaya ve yoksulluğun azaltılması ile tarım, enerji ve lojistik gibi alanlarda yaşanan zorlukları ortaklaşa ele almaya çağırdı.

Yeni Kalkınma Bankası'na devamlı yeni üyelerin kabul edilmesini desteklediğini ifade eden Xi, finansal güvenlik ağını ve güvenlik duvarını güçlendirmek için Acil Rezerv Düzenlemesi mekanizmasını geliştirme çabalarını vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı, sınır aşırı ödeme ve kredi derecelendirmede BRICS'in işbirliğini ilerletmenin yanı sıra ticaret, yatırım ve finansmanın daha da kolaylaştırılması gereğini vurguladı.

Xi, Çin'in somut sonuçlar almak için Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni ilerletmek ve daha güçlü, daha yeşil ve daha sağlıklı küresel kalkınmaya destek sağlamak amacıyla BRICS ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Xinhua / Güncel