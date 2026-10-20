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Wroclaw'da 250 kilogramlık bomba nedeniyle 3 bin kişi tahliye ediliyor

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Polonya'nın Wroclaw kentinde 15 Ekim'de inşaat alanında bulunan 250 kilogramlık İkinci Dünya Savaşı bombası nedeniyle yaklaşık 3 bin kişinin tahliyesine başlandı. Bomba imha çalışmaları kentte toplu taşıma ve demir yolu ulaşımında aksaklığa yol açacak.

Polonya'nın Wroclaw kentinde İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 250 kilogramlık patlamamış bomba bulunması nedeniyle bölgedeki yaklaşık 3 bin kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Wroclaw kentindeki Kolejowa Caddesi'nde yer alan bir otel ve ofis kompleksinin inşaat alanında 15 Ekim'de toprak kazısı sırasında patlamamış mühimmat bulundu.

Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, söz konusu mühimmatın İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 250 kilogramlık bir uçak bombası olduğu belirlendi.

Bu sabah bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin kişi tahliye ediliyor.

Bomba imha çalışmaları nedeniyle kentte toplu taşıma seferlerinde değişiklikler yapılırken demir yolu ulaşımında da aksaklıklar yaşanacak.

Wroclaw'da toprak kazısı çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış mühimmatlara oldukça sık rastlanıyor. Bu nedenle gerçekleştirilen son büyük çaplı tahliye, temmuz ayında Trzemeska Caddesi çevresinde yapılmıştı.

Kaynak: AA
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