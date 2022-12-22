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WASHINGTON - Zelenskiy'nin ABD ziyaretinde kaldığı Blair House'da geniş güvenlik önlemleri

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdi. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek Zelenskiy'nin Washington'da kaldığı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA / Yasin Öztürk - Güncel

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