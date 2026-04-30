ABD'nin Ford uçak gemisi Ortadoğu'dan ayrılıyor

WASHINGTON, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, önümüzdeki günlerde ABD'ye dönmek üzere Ortadoğu'dan ayrılacağı bildirildi.

Washington Post'un çarşamba günkü haberinde, yaklaşık 10 aydır görev yapan 4.500 civarında denizci için bu gelişmenin bir rahatlama sağlayacağı, ancak ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin durma noktasına geldiği bir dönemde ateş gücü açısından önemli bir kayıp anlamına geldiği ifade edildi.

Ford Uçak Gemisi Saldırı Grubu, 24 Haziran 2025'te ABD'nin Virginia eyaletinden ayrılarak ABD Avrupa Komutanlığı'nın sorumluluk alanına intikal etmişti. Daha sonra uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında Latin Amerika'ya yönlendirilen grup, İran ile artan gerilim üzerine Ortadoğu'ya konuşlandırıldı.

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford'un yanı sıra USS George H.W. Bush ve USS Abraham Lincoln uçak gemileri an itibarıyla Ortadoğu'da faaliyet gösteriyor.

ABD merkezli Axios haber sitesinin çarşamba günü yayımladığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) İran'a yönelik olası bir askeri harekata ilişkin güncellenmiş planlar hakkında brifing alması bekleniyor.

Haberde, "Bu brifing, Trump'ın müzakerelerdeki çıkmazı aşmak ya da savaşı sonlandırmadan önce son bir darbe indirmek amacıyla geniş çaplı muharebe operasyonlarını yeniden başlatma seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiğine işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan üç kaynağa dayandırılan haberde, CENTCOM'un müzakerelerdeki çıkmazı aşmak umuduyla, İran'a yönelik "kısa ve güçlü" bir saldırı planı hazırladığı ve saldırılarda altyapının da hedef alınma olasılığı bulunduğu belirtildi.

