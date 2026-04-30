ABD'nin Ford uçak gemisi Ortadoğu'dan ayrılıyor

USS Gerald R. Ford, yaklaşık 10 ay sonra ABD'ye dönmek üzere Ortadoğu'dan ayrılırken, İran ile müzakerelerin durma noktasına gelmesi ateş gücü kaybı yaratıyor. CENTCOM ise olası bir askeri harekat için güncellenmiş planları Trump'a sunmaya hazırlanıyor.

WASHINGTON, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, önümüzdeki günlerde ABD'ye dönmek üzere Ortadoğu'dan ayrılacağı bildirildi.

Washington Post'un çarşamba günkü haberinde, yaklaşık 10 aydır görev yapan 4.500 civarında denizci için bu gelişmenin bir rahatlama sağlayacağı, ancak ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin durma noktasına geldiği bir dönemde ateş gücü açısından önemli bir kayıp anlamına geldiği ifade edildi.

Ford Uçak Gemisi Saldırı Grubu, 24 Haziran 2025'te ABD'nin Virginia eyaletinden ayrılarak ABD Avrupa Komutanlığı'nın sorumluluk alanına intikal etmişti. Daha sonra uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında Latin Amerika'ya yönlendirilen grup, İran ile artan gerilim üzerine Ortadoğu'ya konuşlandırıldı.

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford'un yanı sıra USS George H.W. Bush ve USS Abraham Lincoln uçak gemileri an itibarıyla Ortadoğu'da faaliyet gösteriyor.

ABD merkezli Axios haber sitesinin çarşamba günü yayımladığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) İran'a yönelik olası bir askeri harekata ilişkin güncellenmiş planlar hakkında brifing alması bekleniyor.

Haberde, "Bu brifing, Trump'ın müzakerelerdeki çıkmazı aşmak ya da savaşı sonlandırmadan önce son bir darbe indirmek amacıyla geniş çaplı muharebe operasyonlarını yeniden başlatma seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiğine işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan üç kaynağa dayandırılan haberde, CENTCOM'un müzakerelerdeki çıkmazı aşmak umuduyla, İran'a yönelik "kısa ve güçlü" bir saldırı planı hazırladığı ve saldırılarda altyapının da hedef alınma olasılığı bulunduğu belirtildi.

Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları

Vatandaşın yaka silktiği soygun düzeni tarih oluyor

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

Otelde tartıştığı 2 kadını öldürdü polis sıkıştırınca kendini vurdu
Ronaldo'dan geceye damga vuran el hareketi

Dün geceye damga vuran olay!

Chanel'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi?

Görenleri şaşkına çeviren sandaletin fiyatı dudak uçuklattı
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü

Komşuda alarm zilleri çalıyor! Tarihi dip seviye görüldü
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

Otelde tartıştığı 2 kadını öldürdü polis sıkıştırınca kendini vurdu
Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı

Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı