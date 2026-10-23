Wadephul, İstanbul'da sekiz ülkeye deniz güvenliğinde ortak hareket çağrısı yaptı

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hürmüz Boğazı, Babulmendeb Boğazı ve Karadeniz'de deniz ulaşımının güvenliğine yönelik tehditlere karşı uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Johann Wadephul, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'dan oluşan E4 ile Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'den oluşan R4 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere İstanbul'a hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Karadeniz'de Rusya'nın tahıl sevkiyatlarına yönelik saldırılarının yol açtığı sorunlara dikkati çeken Wadephul, "Bu muazzam zorlukların üstesinden ancak yerleşik formatların ötesine geçerek tek bir çatı altında hareket edersek gelebiliriz." dedi.

Alman Bakan, ayrıca "Bizi birleştiren şey, bu çıkmaza girmiş çatışmaların ülkelerimizin ekonomik durumu ve güvenliği üzerinde de büyük etkileri olması ve çözüm için yeni yollar arama iradesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Almanya'nın girişimiyle İstanbul'da düzenlenecek toplantıda sekiz ülkenin bir araya geleceğini kaydeden Wadephul, katılımcı ülkelerin çatışmaların ekonomik durumları ve güvenlikleri üzerindeki etkilerine ilişkin ortak kaygılar taşıdığını belirtti.

Serbest deniz trafiğine yönelik saldırılar sona ermeli

Sekiz ülkenin birlikte güçlü bir mesaj verdiğini dile getiren Wadephul, İran'ın ve Husilerin dünya ticaretini baskı altına almasını ve küresel enerji ile gübre tedarikini aksatmasını kabul etmediklerini kaydetti.

Wadephul, serbest deniz trafiğine ve komşu ülkelere yönelik keyfi saldırıların sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki çatışmaların insanların güvenliği ve temel ihtiyaçlara erişimi üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Deniz yollarına yönelik saldırıların Avrupa'da da hissedildiğine işaret eden Wadephul, bu durumun akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlardan süpermarketlere kadar uzanan ekonomik etkiler yarattığını ifade etti.

Wadephul, gübre sevkiyatlarının zamanında gerçekleştirilememesinin bazı bölgelerde kıtlık riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın Karadeniz'deki saldırılarına tepki

Wadephul, Rusya'nın Karadeniz'de serbest deniz taşımacılığını hedef aldığını ve tahıl sevkiyatlarına yönelik saldırıların küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Alman Bakan, Rusya'nın saldırılarının özellikle buğdaya bağımlı olan dünyanın en yoksul kesimlerini etkilediğini kaydetti.

İstanbul'daki toplantının ilk kez bu formatta gerçekleştirileceğini aktaran Wadephul, Avrupalı ülkeler ile dört bölgesel gücün Hürmüz Boğazı, Babulmendeb ve Karadeniz'deki çatışmaların çözümünde ilerleme sağlamak için ortak yollar arayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA