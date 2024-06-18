Vize'de Protokol Üyeleri Bayramlaştı
Vize ilçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Sedat Özdemir, Belediye Başkanı Ercan Özalp ve protokol üyeleri katıldı. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Özdemir, bayramların birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade etti. Özalp ise herkesin bayramını kutlayarak sağlık ve huzur diledi. Kaymakam Özdemir, daha sonra Vize Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık personelinin bayramını kutladı.
Vize ilçesinde protokol üyeleri bayramlaşma töreni düzenlendi.
Bir çay bahçesinde düzenlenen programa, Kaymakam Sedat Özdemir, Belediye Başkanı Ercan Özalp ile protokol üyeleri katıldı.
Özdemir, konuşmasında İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade eden Özdemir, Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.
Belediye Başkanı Özalp de herkesin bayramını kutlayıp, sağlık ve huzur diledi.
Kaymakam Özdemir daha sonra Vize Devlet Hastanesini ziyaret ederek ederek sağlık personelinin bayramını kutladı.