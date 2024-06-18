Vize'de Protokol Üyeleri Bayramlaştı

Vize ilçesinde protokol üyeleri bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bir çay bahçesinde düzenlenen programa, Kaymakam Sedat Özdemir, Belediye Başkanı Ercan Özalp ile protokol üyeleri katıldı.

Özdemir, konuşmasında İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade eden Özdemir, Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.

Belediye Başkanı Özalp de herkesin bayramını kutlayıp, sağlık ve huzur diledi.

Kaymakam Özdemir daha sonra Vize Devlet Hastanesini ziyaret ederek ederek sağlık personelinin bayramını kutladı.