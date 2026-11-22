Vize'de aile hekimleri, Başhekim Çetin'den hastanenin işleyişini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Vize'de görev yapan aile hekimleri, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Batuhan Çetin'i ziyaret etti. Başhekim Çetin aile hekimlerine hastanenin işleyişi ve birimleri hakkında bilgi verdi; ziyarette birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki iletişim değerlendirildi.
Vize ilçesinde görev yapan aile hekimleri, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Batuhan Çetin'i ziyaret etti.
Başhekim Çetin, aile hekimlerine hastanenin işleyişi, hizmet sunum süreçleri ve bünyesindeki birimler hakkında bilgi verdi.
Ziyarette, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve ortak çalışma kültürünü desteklemek amacıyla sağlık hizmetleri değerlendirildi.
Aile hekimleri hastaneyi gezerek hizmet birimlerini inceledi.
Kaynak: AA