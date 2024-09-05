Vize'de 5. Kolordu Bando Komutanlığı Konser Verdi
Vize ilçesinde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, askeri bandosu tarafından verilen konserde Alay, Vatan, Sakarya, Plevne marşları ve çeşitli türküler seslendirildi. Konseri bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Belediye Başkanı Ercan Özalp, konserin çok güzel olduğunu belirtti ve katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Vize ilçesinde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, askeri bandosu konser verdi.
Tören Alanı'nda yarbay Mevlüt Belyurt'un şefliğindeki konserde bando Alay, Vatan, Sakarya, Plevne marşları ile çeşitli türküler seslendirdi.
Konseri bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla videoya çekti.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, çok güzel bir konser olduğunu söyledi.
Konsere katılan vatandaşlara teşekkür eden Özalp, seslendirilen marşları dinlerken bazı vatandaşların duygulandıklarını gözlemlediğini kaydetti.