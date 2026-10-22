Viyana'da 50 bin kişi hükümetin üniversite tasarruf planlarına karşı sokağa çıktı

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da on binlerce kişi, hükümetin üniversitelere yönelik tasarruf planlarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Avusturya Öğrenci Birliğinin (ÖH) çağrısıyla Viyana Teknik Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar ve üniversite çalışanları, "Kırmızı alarm - Üniversiteleri kurtaralım" sloganıyla düzenlenen gösteriye katıldı.

Karlsplatz Meydanı'ndaki Viyana Teknik Üniversitesi önünden hareket eden göstericiler, Ring Caddesi üzerinden Viyana Üniversitesi'nin ana binasının önüne yürüdü.

Göstericiler, "Demokrasinin eğitime ihtiyacı var", "İleri düzey araştırma yerine ucuz motorin mi?" ve "Kandırmaca değil, araştırma" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride çok sayıda Filistin bayrağı dalgalandırılırken, "Yaşasın uluslararası dayanışma" sloganı atıldı.

ÖH'den yapılan açıklamada, gösteriye 50 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Hükümetin 2028-2030 dönemi için açıkladığı yaklaşık 16 milyar avroluk üniversite bütçesinin nominal olarak mevcut dönemle aynı düzeyde kaldığı ifade edilen açıklamada, artan maliyetler nedeniyle üniversitelerin alım gücünün düşeceği kaydedildi.

Açıklamada, mevcut eğitim ve araştırma faaliyetlerini korumak için en az 18 milyar avroya ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, hükümete üniversite bütçesini 31 Ekim'e kadar iyileştirme çağrısı yapıldı.

"Üniversitelere ayrılan bütçe bizim için yeterli değil"

ÖH Başkan Yardımcısı Umut Ovat, AA muhabirine, hükümetin 2028-2030 dönemi için açıkladığı üniversite bütçesini yetersiz bulduklarını ve bu nedenle yeniden sokağa çıktıklarını söyledi.

Üniversitelere yapılan yatırımların ülkenin geleceği açısından önemini vurgulayan Ovat, "Bize göre üniversiteye yatırılan her avro iki katıyla geri dönüyor. Ülkenin geleceği ve çok sayıda kişinin işi söz konusu." dedi.

Ovat, birçok rektörün bütçe kesintileri nedeniyle personel sayısının azaltılacağını açıkladığını belirterek, "Avusturya'da çok sayıda kişinin mümkün olduğunca iyi bir üniversite eğitimi alabilmesi için sağlam bir temel oluşturduk. Elbette hala sorunlar var ancak şimdi kesintilerle her şeyi yok etmek bizim açımızdan yanlış bir adım." ifadelerini kullandı.

"Tasarrufun bedeli öğrencilere ve üniversite çalışanlarına yüklenmemeli"

İletişim ve hukuk alanlarında öğrenim gören 20 yaşındaki ÖH Basın Sözcüsü Pepe Loibner de geleceğinin bütçe kesintilerinden zarar görmemesi için gösteriye katıldığını söyledi.

Hükümetin kamu üniversitelerine ayırdığı kaynağın nitelikli eğitim ve araştırmayı sürdürmek için yetersiz olduğunu savunan Loibner, "Burada büyük bir bütçe açığı oluşuyor ve bunun bedelinin bir şekilde ödenmesi gerekecek. Bunun öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının sırtına yüklenmemesi için çalışıyoruz." dedi.

Loibner, finansmanın artırılması için imkan oluşturulmasını istediklerini belirterek, "Üniversitelere hak ettikleri ve faaliyetlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynak sağlanmalı." değerlendirmesini yaptı.

"Eğitimi kısa vadeli bütçe kesintileri için doğru alan olarak görmüyorum"

Viyana Teknik Üniversitesinde teknik kimya öğrenimi gören ve üniversite senatosunda öğrenci temsilcisi olan David, hükümetin üniversite bütçelerinde ciddi kesintilere gitme planının geleceklerini tehdit ettiğini söyledi.

Avusturya'nın kaynakları ve nüfusu sınırlı küçük bir ülke olduğuna dikkati çeken David, "Elimizdeki tek şey beyin gücümüz ve yeniliklerimiz. Bu kesintiler geleceğimizi tehdit ediyor." dedi.

David, üniversitelerin topluma uzun vadede büyük değer kattığını vurgulayarak, "Eğitimi kısa vadeli bütçe kesintileri için doğru alan olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA