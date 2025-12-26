Haberler

Tarım lisesinde üretilen mantarın hasadı yapıldı

Tarım lisesinde üretilen mantarın hasadı yapıldı
Güncelleme:
Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından yetiştirilen istiridye mantarının hasadı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü, projelerin öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmedeki önemini vurguladı.

Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince yetiştirilen istiridye mantarının hasadı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Gören, Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul bünyesinde yetiştirilen istiridye mantarının hasat programına katıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Gören, tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sunan bu tür projelerin öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Okulun müdürü İsmail Sarıdal ise istiridye mantarının ekiminden hasadına kadar tüm sürecin okul bünyesinde ve doğal yöntemlerle gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
Haberler.com
