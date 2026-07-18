Yolunu kesip darbettikleri kişinin ruhsatlı tabancasını alıp kaçtılar

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Mustafa Ekinci, işten çıkıp evine giderken aracının önünü kesen 5 kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler darbettikleri Ekinci'nin ruhsatlı tabancasını gasbedip kaçtı.

Viranşehir ilçesinde, işten çıkıp evine giden Mustafa Ekinci'nin kullandığı 63 ACY 978 plakalı aracın önü, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda başka bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen 5 kişi, Mustafa Ekinci'ye saldırarak darbetmeye başladı. Ekinci iddiaya göre, saldırıdan kurtulmak amacıyla belindeki ruhsatlı tabancasını çıkarıp havaya ateş açarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak saldırganlar bu kez araçla Ekinci'nin peşine düştü ve yeniden önünü keserek darbetti. Şüpheliler, Ekinci'nin ruhsatlı tabancasını da alarak kaçtı. Ekinci kanlar içerisinde yere yığılırken, yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganların kimliklerini belirleyerek Mardin'in Kızıltepe ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı