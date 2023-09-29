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Videonun İETT otobüsünün içinde mantar yetiştiğini gösterdiği iddiası

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Sosyal medyada İETT otobüsünün içinde mantar yetiştiğini gösteren görüntüler dolaşıma girdi. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

Bir kullanıcının "İETT otobüslerinde mantar yetişiyor" başlığıyla paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Videonun İETT otobüsünün içinde mantar yetiştiğini gösterdiği iddiası

Söz konusu görüntüler birçok haber sitesinde de manşete taşındı. Birçok kullanıcı görüntüleri gerçek sanarak hesaplarında yayınladı.

Videonun İETT otobüsünün içinde mantar yetiştiğini gösterdiği iddiası

Görüntüler tersine arama yöntemiyle taratıldığında, videonun yabancı bir kullanıcı tarafından paylaşıldığı göze çarptı. "Zoka" isimli kullanıcının paylaştığı görüntüde otobüsün içinden çıkan mantarlar kameraya yansıyor.

Videonun İETT otobüsünün içinde mantar yetiştiğini gösterdiği iddiası

Öte yandan iddiaya konu olan videonun Sırbistan'da çekildiği bilgisine de ulaşıyoruz. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'da hesabında konuyla ilgili paylaşım yaparak, videonun Türkiye'de çekilmediğini belirtti. Ongun orijinal görüntüleri de paylaştı.

Videonun İETT otobüsünün içinde mantar yetiştiğini gösterdiği iddiası

Videonun İETT otobüsünün içinde mantar yetiştiğini gösterdiği iddiası

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"Videonun İETT otobüsünün içinde mantar yetiştiğini gösterdiği iddiası"
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"Videonun İETT otobüsünün içinde mantar çıktığını gösterdiği iddiası yanlış. Görüntülerin yurt dışında çekildiği tespit edildi. Yabancı kullanıcı videoyu TikTok hesabından paylaşmış. "

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

İETT Güncel Haberler

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