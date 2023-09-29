"Videonun İETT otobüsünün içinde mantar yetiştiğini gösterdiği iddiası"

Bir kullanıcının "İETT otobüslerinde mantar yetişiyor" başlığıyla paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntüler birçok haber sitesinde de manşete taşındı. Birçok kullanıcı görüntüleri gerçek sanarak hesaplarında yayınladı.

Görüntüler tersine arama yöntemiyle taratıldığında, videonun yabancı bir kullanıcı tarafından paylaşıldığı göze çarptı. "Zoka" isimli kullanıcının paylaştığı görüntüde otobüsün içinden çıkan mantarlar kameraya yansıyor.

Öte yandan iddiaya konu olan videonun Sırbistan'da çekildiği bilgisine de ulaşıyoruz. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'da hesabında konuyla ilgili paylaşım yaparak, videonun Türkiye'de çekilmediğini belirtti. Ongun orijinal görüntüleri de paylaştı.