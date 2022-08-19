Video: Çinli Şirketin Yardımıyla Mısır'ın Çölleri Yeşil Tarlalara Dönüyor

Mısır'da, Çinli bir firmanın yardımıyla açılan 150'den fazla su kuyusu sayesinde, ülkenin güneyindeki Minye kentinin batısındaki çöl, bir pancar işleme fabrikasını besleyen büyük pancar tarlalarına dönüştü.

Mısır'da, Çinli bir firmanın yardımıyla açılan 150'den fazla su kuyusu sayesinde, ülkenin güneyindeki Minye kentinin batısındaki çöl, bir pancar işleme fabrikasını besleyen büyük pancar tarlalarına dönüştü.

Aaron Baldwin, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ortak girişimi olan 1 milyar dolar değerindeki Canal Sugar Şirketi'nin tarımdan sorumlu genel müdürü.

AARON BALDWIN, Canal Sugar Tarım Genel Müdürü:

"Bu bizim ikinci yılımız olacak ve geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 verim artışı gördük. Dolayısıyla çok iyi bir iş modelimiz olduğunu düşünüyoruz."

Canal Sugar projesi, fabrikanın yüksek miktardaki şeker pancarı talebini karşılayabilmesi için 50.000 hektarlık çöl alanını tarım arazisine dönüştürmeyi hedefliyor. Bunun gerçekleşmesi için sulama için gereken suyu bulmak kritik önemde.

Baldwin, Çinli Zhongman Petrol ve Doğalgaz Grubu Limited Şirketi'nin (ZPEC) yardımıyla arama kuyuları yapmaya başladıklarını ve ardından sulamaya başlamalarını sağlayan bir ağ geliştirdiklerini söyledi.

ZHOU GUIQIANG, ZPEC Mısır Şubesi Baş Sondörü:

"Çöl artık şeker pancarı ve diğer mahsullerin ekildiği tarım arazisine dönüştü. Gurur duyuyoruz. Buraya katkılarımız oldu."

Zhou, projenin hem Çin'in öncülüğündeki Kuşak ve Yol İnisiyatifi hem de Mısır'ın çölleri tarım arazilerine dönüştürme planıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

AARON BALDWIN, Canal Sugar Tarım Genel Müdürü:

"ZPEC'den arkadaşlarım, harika bir iş çıkardılar. Ortadoğu'da, Mısır'da ZPEC ve diğer Çinli şirketler için büyük başarı şansı görüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mısır'ın Minye kentinden bildiriyor.