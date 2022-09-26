Video: Çin'in Zhejiang Eyaleti Ortak Refah Yolunda İlerliyor

Çin'in doğusunda ekonomik bir güç merkezi olan Zhejiang eyaleti, geçtiğimiz on yılda ortak refah ve modernleşme yolunda daha dengeli ve koordinasyon içinde bir kalkınma sağladı.

Çin'in doğusunda ekonomik bir güç merkezi olan Zhejiang eyaleti, geçtiğimiz on yılda ortak refah ve modernleşme yolunda daha dengeli ve koordinasyon içinde bir kalkınma sağladı.

ZHENG MENGYU, Xinhua muhabiri

"Burası, She azınlığından pek çok insanın yaşadığı Jingning (She Özerk İlçesi). Geçmişte burası Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki en az gelişmiş yerlerden biriydi. 1.030 metre yükseklikteki Chalin köyünü ziyaret etmek için buradayım. 10 yıldan fazla bir süre önce, burada bir tür sebze olan 'Jiaobai' ( Su bambu Su filizleri) üretilmeye başlandı ve böylece insanların gelirleri büyük ölçüde artarak geçimleri giderek daha iyi hale geldi."

2002 yılında Zhejiang'da, bölgesel kalkınma farklarını azaltmak için gelişmiş kıyı bölgeleri ile eyaletteki az gelişmiş dağlık alanlar arasında bir eşleştirme planı başlatıldı.

Bu hamle sayesinde, Jingning'in su bambusu filizleri kıyı bölgelerindeki pazara kolayca ulaşabildi.

LAN GUOXİN, Lishui Şehri, Daji Kasabası, Dongnong Köyü Eski Parti Sekreteri

"Dağ kaynak suyu ve yeraltı suyu ile su bambusu filizleri yetiştiriyoruz, bu yüzden iyi, lezzetli, tatlı ve yumuşaklar. Son 10 yılda köyümüz daha zenginleşti ve köylülerin geliri arttı."

2012'den 2021'e kadar, Zhejiang'daki hem kentsel hem de kırsal sakinlerin gelirleri iki katından fazla arttı. 2021'de eyaletin GSYİH'si 7 trilyon yuana (1,02 trilyon ABD doları) ulaştı ve kişi başına GSYİH 110.000 yuanı aştı.

Dengeli kalkınmanın temel bir göstergesi olarak, Zhejiang'da kentsel ve kırsal sakinler arasındaki gelir oranı son on yılda 1'e 2,37'den 1'e 1,94'e düştü.

Zhejiang'ın temel kamu hizmetlerinin eşitlenmesi yüzde 98'i aştı. Eyalette, kentsel ve kırsal alanlar arasındaki kalkınma farkını daha da daraltmak ve temel olarak 2035'te ortak refahı sağlamak için çaba sarf ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Zhejiang eyaletinden bildiriyor.