Video: Çin'in Beidou Navigasyon Uydu Sistemi Çiftçilerin İlkbahar Faaliyetlerine Yardımcı Oluyor

Çin genelinde ilkbahar dönemi tarım faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken, çiftçilerin birçoğu çalışmalarına yardımcı olması için Çin'in yerli BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'ne (BDS) başvuruyor. Çin'in Liaoning eyaletinin Fuxin kentinde bazı çiftçiler ekim işlerini, verimliliği artırmak için insansız ekim makineleri kullanan tarım makineleri kooperatifine emanet ediyor. MA LİANG, Fuxin'deki bir tarım makineleri kooperatifinin başkanı "Halen kullandığımız makineler BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi tarafından destekleniyor. Bu makineler daha modern ve standart hale getirildiler. Eşit aralıklı şeritler üzerinde hareket ediyor ve bu da bizim için tarımı daha kolay ve daha rahat hale getiriyor. 10 işçinin bir günde yapabileceğini bu makine ile bir saatte yapmak mümkün." Fuxin'de bu tür 7.900 tarım kooperatifi bulunuyor ve bunlar yaklaşık 200.000 hektar tarım alanını yönetiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuxin'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel