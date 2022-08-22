Video: Çin'de Otonom Araç Kullanımı Ticari İşletmelerle 'Hızlı Şeride' Girdi

Sürücüsüz ticari taksi olan robotaksi işletmeciliği, teknolojik inovasyon ve politika desteği sayesinde Çin'de yarı-kapalı alanlardan çıkıp artık açık yollara daha fazla geçiş yapıyor.

Sürücüsüz ticari taksi olan robotaksi işletmeciliği, teknolojik inovasyon ve politika desteği sayesinde Çin'de yarı-kapalı alanlardan çıkıp artık açık yollara daha fazla geçiş yapıyor.

Çinli teknoloji şirketi Baidu, şirketin otonom paylaşımlı yolculuk platformu Apollo Go aracılığıyla Wuhan ve Chongqing'deki bazı alanlarda ticari robotaksi hizmeti vermeye başladı.

Bu aydan başlayarak manuel sürüş modu olmayan tamamen sürücüsüz otomobiller ve bunlarla uyumlu cihazlar, Shenzhen'de tahsis edilen alanlarda ve yol kesimlerinde çalışmaya başlayabilecek.

Çin geçtiğimiz yıllarda sürücüsüz araç teknolojisinin gelişmesi ve ticari hale getirilmesi için bir dizi politikayı uygulamaya koydu.

CITIC Menkul Kıymetler'e göre robotaksilerin gelişimi muhtemelen hızlı bir gelişim izleyecek ve pazarın tamamı 2040 yılına kadar 3,2 trilyon yuana (473,3 milyar ABD doları) ulaşacak.

Bu büyük pazar potansiyeli, aralarında teknoloji firmaları, otomobil üreticileri ve paylaşımlı yolculuk hizmet tedarikçilerinin de bulunduğu birçok piyasa oyuncusunu cezbederek pazardan pay almak üzere piyasaya girmelerini sağladı.

MO LUYİ, Sürücüsüz araç şirketi Pony.ai Başkan Yardımcısı:

"Şu an itibarıyla Beijing ve Guangzhou'da olmak üzere sürücüsüz araçlarımız yollarda düzenli olarak test ediliyor ve çalışıyor. Gelecekte bu teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz ve böylece insansız araçlarımız, otonom sürüşe dair daha yüksek hedeflere ulaşmalarını sağlayacak şekilde daha geniş bir alanda ve daha karmaşık manzaralarda uygulanabilecek. Robotaksilerimizi halen Guangzhou'nun Nansha bölgesinde veya Beijing, Shanghai ve Shenzhen'in bazı bölgelerinde mobil uygulamamız aracılığıyla çağırabilirsiniz. Otonom araç teknolojisinin toplumumuza daha hızlı bir şekilde değer daha büyük bir değer katkısında bulunacağına inanıyoruz. Gelecekte akıllı ulaşım veya akıllı kentlerin inşasına güç katacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.