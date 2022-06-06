Video: Çin'de Çiftçiler Çeltik Tarlalarında Yengeç Yetiştiriyor - Haberler

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Video: Çin'de Çiftçiler Çeltik Tarlalarında Yengeç Yetiştiriyor

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'de Çiftçiler Çeltik Tarlalarında Yengeç Yetiştiriyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Zhenlai ilçesinde çiftçilerin çeltik tarlalarına yavru yengeçleri salma zamanı geldi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Zhenlai ilçesinde çiftçilerin çeltik tarlalarına yavru yengeçleri salma zamanı geldi.

Pirinç ekilen tarlalarda nehir yengeçleri yetiştirme yöntemini geliştiren yerel çiftçiler, pirinçle yengeçler arasındaki ekolojik ilişkiden yararlanarak tarım ilacı ve yengeç yemi kullanımını azaltıyor.

Bu yöntem, pirinç eken çiftçilerin gelirlerinin artırmasına da yardımcı oluyor.

Yİ MİNGJİNG, Zhenlai İlçesi Su Ürünleri Yönetim İstasyonu:

"Her yıl 1 Haziran'la 3 Haziran arası bizim için yavru yengeçleri (çeltik tarlalarına) salmanın en iyi zamanı. Bu sayede hem çiftçilerin gelirleri artıyor hem de pirincin kalitesi yükseliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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