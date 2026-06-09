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Samsun'da devrilen motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi Umut G. hayatını kaybetti. Ehliyetsiz ve kasksız olduğu öğrenilen genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Umut G. idaresindeki 41 BBS 965 plakalı motosiklet, Tikenli Mahallesi üniversite yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Ağır yaralanan ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Umut G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lise öğrencisi olduğu belirtilen Umut G'nin ehliyetinin bulunmadığı ve kask takmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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