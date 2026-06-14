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Girdikleri evden ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, tutuklandı

Girdikleri evden ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, tutuklandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evden ziynet eşyası, para ve ruhsatlı tabanca çalan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bir evden ziynet eşyası, para ve ruhsatlı tabancaların çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Vezirköprü ilçesinde 18 Mayıs'ta yaşanan hırsızlık olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmada, bir evden yaklaşık 35 bin TL değerinde ziynet eşyası, 4 bin TL nakit para ile 2 ruhsatlı tabancanın çalınması olayını G.Y. (31) ile B.Y.'nin (20) gerçekleştirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, hırsızlık suçundan elde edildiği belirtilen yaklaşık 650 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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