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Venezuelalı geri dönüşüm sanatçısı şişe kapaklarıyla duvar resimleri yapıyor

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Venezuelalı geri dönüşüm sanatçısı Oscar Olivares, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta plastik şişe kapaklarından, yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla duvar resmi yaptı.

Venezuelalı geri dönüşüm sanatçısı Oscar Olivares, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta plastik şişe kapaklarından, yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla duvar resmi yaptı. Sanatçı Olivares, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şişe kapaklarını çevreden toplayarak sanata çevirdiklerini belirtti. Sanatçı, daha önce de ülkenin bazı noktalarına duvar resimleri yapmıştı.

Kaynak: AA / Marcos Salgado - Güncel

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