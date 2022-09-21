Venezuelalı geri dönüşüm sanatçısı şişe kapaklarıyla duvar resimleri yapıyor Güncel Haberler Venezuelalı geri dönüşüm sanatçısı Oscar Olivares, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta plastik şişe kapaklarından, yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla duvar resmi yaptı. Venezuelalı geri dönüşüm sanatçısı Oscar Olivares, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta plastik şişe kapaklarından, yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla duvar resmi yaptı. Sanatçı Olivares, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şişe kapaklarını çevreden toplayarak sanata çevirdiklerini belirtti. Sanatçı, daha önce de ülkenin bazı noktalarına duvar resimleri yapmıştı. Güncel Kaynak: AA / Marcos Salgado Venezuela Güncel Haberler

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