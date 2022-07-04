Venezuela ordusundan gövde gösterisi
AA - Marcos Salgado - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
5 Temmuz 1811'de Bağımsızlık Bildirgesi Yasası ile İspanya'dan ayrılan Venezuela'nın kurtuluşunun 211. yıl dönümü öncesinde Venezuela Silahlı Kuvvetleri tarafından başkent Caracas'ta geçit provası gerçekleştirildi.
5 Temmuz 1811'de Bağımsızlık Bildirgesi Yasası ile İspanya'dan ayrılan Venezuela'nın kurtuluşunun 211. yıl dönümü öncesinde Venezuela Silahlı Kuvvetleri tarafından başkent Caracas'ta geçit provası gerçekleştirildi.
AA / Marcos Salgado - Güncel