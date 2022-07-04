Venezuela ordusundan gövde gösterisi 5 Temmuz 1811'de Bağımsızlık Bildirgesi Yasası ile İspanya'dan ayrılan Venezuela'nın kurtuluşunun 211. yıl dönümü öncesinde Venezuela Silahlı Kuvvetleri tarafından başkent Caracas'ta geçit provası gerçekleştirildi. 5 Temmuz 1811'de Bağımsızlık Bildirgesi Yasası ile İspanya'dan ayrılan Venezuela'nın kurtuluşunun 211. yıl dönümü öncesinde Venezuela Silahlı Kuvvetleri tarafından başkent Caracas'ta geçit provası gerçekleştirildi. AA / Marcos Salgado - Güncel Venezuela İspanya Güncel Haberler

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