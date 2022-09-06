Venezuela'daki uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi Güncel Haberler Venezuela'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi. Venezuela'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Kuzeybatı Falcon eyaletinde yürüttükleri bir operasyon sırasında ele geçirdikleri 3 ton civarındaki esrar maddesini basın mensuplarının önünde imha etti. Venezuela makamları, uyuşturucunun Kolombiya'da üretildikten sonra Kuzey Antillere gönderilmek üzere paketlendiğini oradan da ABD ve Avrupa pazarına sunulmasının amaçlandığını belirtti. Güncel Kaynak: AA / Marcos Salgado Venezuela Güncel Haberler

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