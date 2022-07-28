Venezuela'da düşük gelirli hastanelerde hasta yataklarına yeniden işlev kazandırılıyor Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Miranda eyaletinin Petare bölgesinde düşük gelirli hastanelerde bulunan kullanılamayacak durumdaki hasta yataklarına, geri dönüşüm işçileri tarafından yeniden işlev kazandırılıyor. Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Miranda eyaletinin Petare bölgesinde düşük gelirli hastanelerde bulunan kullanılamayacak durumdaki hasta yataklarına, geri dönüşüm işçileri tarafından yeniden işlev kazandırılıyor. Güncel AA / Marcos Salgado Venezuela Güncel Haberler

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