Venezuela'da düşük gelirli hastanelerde hasta yataklarına yeniden işlev kazandırılıyor - Haberler

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Venezuela'da düşük gelirli hastanelerde hasta yataklarına yeniden işlev kazandırılıyor

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Miranda eyaletinin Petare bölgesinde düşük gelirli hastanelerde bulunan kullanılamayacak durumdaki hasta yataklarına, geri dönüşüm işçileri tarafından yeniden işlev kazandırılıyor.

 - Güncelleme:

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Miranda eyaletinin Petare bölgesinde düşük gelirli hastanelerde bulunan kullanılamayacak durumdaki hasta yataklarına, geri dönüşüm işçileri tarafından yeniden işlev kazandırılıyor.

AA / Marcos Salgado - Güncel

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