Venezuela'da düşük gelirli hastanelerde hasta yataklarına yeniden işlev kazandırılıyor
Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Miranda eyaletinin Petare bölgesinde düşük gelirli hastanelerde bulunan kullanılamayacak durumdaki hasta yataklarına, geri dönüşüm işçileri tarafından yeniden işlev kazandırılıyor.
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Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Miranda eyaletinin Petare bölgesinde düşük gelirli hastanelerde bulunan kullanılamayacak durumdaki hasta yataklarına, geri dönüşüm işçileri tarafından yeniden işlev kazandırılıyor.
AA / Marcos Salgado - Güncel