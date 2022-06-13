Venezuela'da Dünya Örgü Günü kutlandı Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Dünya Örgü Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Dünya Örgü Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Organizatör Carla Vila, her yıl yapmayı planladıkları bu etkinlik ile örgü sanatını özendirmeyi ve katılımcıların birbirleriyle tecrübelerini paylaşmasını amaçladıklarını belirtti. AA / Marcos Salgado - Güncel Venezuela Güncel Haberler

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